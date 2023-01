Servizio civile: 15 posti presso la Horizon di Sulmona, Avezzano, Castel di Sangro

SULMONA (ore 11:56) – La Horizon Service Società Cooperativa Sociale, nell’ambito dei programmi promossi dal CSV Abruzzo, offre la possibilità a 15 giovani del territorio di età compresa tra i 18 e i 28 anni di svolgere un anno di Servizio Civile Universale nei vari settori di intervento della cooperativa.

La domanda on-line per partecipare alle selezioni scade venerdì 10 febbraio 2023 alle ore 14:00 e l’accesso è possibile solamente tramite Spid.

Gli ambiti di intervento in cui saranno coinvolti gli operatori volontari vanno dall’accoglienza dei migranti al supporto alle donne vittime di violenza, dal supporto ai minori allontanati dalle proprie famiglie ai servizi scolastici per l’infanzia e al supporto agli utenti dei servizi assistenziali domiciliari.

Nello specifico, la Cooperativa può ospitare:

2 volontarie e/o volontari nel progetto “Hope for a New Open World”, area Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ed umanitaria – minori non accompagnati, impegnati nella sede operativa di Sulmona nell’ambito del coordinamento del Progetto SAI “Maiella Accoglie” che lavora ogni giorno per l’accoglienza di nuclei familiari di migranti richiedenti asilo;

6 volontarie nel progetto “Controviolenza 2022”, area Persone vittime di violenza, impegnate nei servizi di contrasto alla violenza di genere della Cooperativa: 4 presso il Centro Antiviolenza “La Libellula” di Sulmona e la casa rifugio “La Casa delle Donne”, 2 presso il Centro Antiviolenza “Donna” di Castel di Sangro;

3 volontarie e/o volontari nel progetto “Una vita da mediano”, area Adulti e terza età in condizioni di disagio, nella progettazione ed erogazione di servizi a supporto degli utenti fragili dei servizi assistenziali domiciliari della Cooperativa: 2 presso la sede legale e amministrativa di Sulmona, 1 presso la sede operativa di Avezzano;

2 volontarie e/o volontari nel progetto “Liberi di crescere”, area Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale, impegnati a Cansano presso la Comunità Educativa per Minori “CasaGaia” con i minori accolti presso la struttura;

2 volontarie e/o volontari nel progetto “A modo tuo”, area Servizi all’infanzia, impegnati nelle attività didattiche ed educative presso la Scuola dell’Infanzia Paritaria “Regina Margherita” di Sulmona.

Tutti i progetti prevedono un periodo di tutoraggio e di orientamento al mercato del lavoro nell’ultimo trimestre e possono ospitare anche giovani con minori opportunità per motivi di reddito.

Ogni anno la Cooperativa Horizon Service investe nel servizio civile, valida opportunità per le giovani generazioni di crescere dal punto di vista umano e professionale: un anno che cambia la vita delle ragazze e dei ragazzi che scelgono di impegnarsi per “l’altro” e per il bene comune.

Una ottima palestra di vita che oggi guarda, anche, allo sviluppo professionale e all’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.

Per conoscere il bando e i singoli progetti è possibile collegarsi al sito web della Cooperativa al link https://horizonservice.org/index.php/6804/ oppure al sito web del CSV Abruzzo al link https://bit.ly/3jKEhPe .

Per richiedere informazioni è possibile contattare la Cooperativa chiamando il numero di telefono 0864 33627 o scrivendo all’indirizzo mail serviziocivile@horizonservice.it .