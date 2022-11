Dichiarazioni Marsilio sopralluogo cantiere Sulmona per bretella ferroviaria veloce [video]

SULMONA (ore 13:07) – Lungamente attesi i lavori per la bretella veloce che collegherà, dalla realizzanda pensilina-stazione di Santa Rufina, Sulmona a L’Aquila con un’abbreviazione dei tempi di percorrenza di circa 10 minuti. Equazione che ha già suscitato polemiche ma non ha certo impedito l’inaugurazione odierna del cantiere.

Una lunga attesa commentata stamattina sul posto, come annunciato, dal presidente della Regione marco Marsilio, che ha detto in sintesi: “Siamo finalmente qui con RFI, sollecitati più volte, a vedere un cantiere già pronto, col rilevato già disegnato, a vedere quale sarà il nuovo tracciato di questa nuova bretella, per vedere dove sarà collocata la nuova fermata, come verrà collegata alla Stazione centrale di Sulmona per creare un sistema di interscambio efficiente”.

“E’ un grande giorno per l’Abruzzo poiché la nuova bretella che unisce il capoluogo della regione alla sua città più grande, L’Aquila-Pescara, senza dover fare cambi e garantendola continuità del servizio, è un passaggio molto importante, una svolta per il trasporto ferroviario in Abruzzo”.

“Siamo già alla seconda riunione del tavolo per collegare direttamente L’Aquila con Roma attraverso la linea esistente, si stanno studiando diverse opzioni per valutare su quale città laziale dirigerla”.

“Resta aperta questione idrogeno, attraverso confronti con commissario Legnini ed RFI, soppesando ipotesi anche di usare treni bi-trimodali in grado di effettuare intero percorso L’Aquila-Sulmona con uso delle sole batterie, senza in questo caso aspettare anni o spendere centinaia di milioni per completare un’elettrificazione della linea, già complessa di per sé e che prevederebbe anni di interruzione del servizio per realizzare le relative infrastrutture”.