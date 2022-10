GOVERNO: IMPRUDENTE (LEGA), CON D’ERAMO SOTTOSEGRETARIO ALL’AGRICOLTURA ABRUZZO PREMIATO

ABRUZZO – “Come assessore all’Agricoltura e Vice Presidente della Giunta Regionale d’Abruzzo – scrive Emanuele Imprudente – esprimo grande soddisfazione per la nomina a sottosegretario di Stato del mio stesso comparto del nostro coordinatore regionale della Lega e mio amico Luigi D’Eramo. Il suo prestigioso incarico rafforza l’azione della Regione in questo strategico ed importante settore, in un momento complicato per il caro energia, il costo dei materiali e la difficoltà di reperire anche prodotti base per la coltivazione, dove il Made in Italy è sotto attacco grazie anche a scelte sbagliate e scellerate che si vogliono fare in Europa come il nutri-score. I migliori auguri di buon lavoro al neo sottosegretario.

Gli stessi sentiti auguri li formulo all’altro sottosegretario abruzzese, Fausta Bergamotto, che ha avuto la delega al Mise. Oggi è una giornata importante per l’Abruzzo, e L’Aquila in particolare visto che i due neo rappresentanti abruzzesi del governo regionale sono entrambi aquilani”.