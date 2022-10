WORLD SKATE GAMES: SARÀ ITALIA PIGLIATUTTO ? ABRUZZO SI CANDIDA SEDE MONDIALI

BUENOS AIRES – In Argentina l’Italia prova a vincere anche fuori dalle piste di gara. L’Abruzzo probabile protagonista della manifestazione mondiale. Presentata oggi la candidatura per l’organizzazione della prossima edizione dei World Skate Games Italia 2024. La Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR), unitamente a Sport e Salute S.p.A., ha formalizzato la proposta alla federazione internazionale World Skate, la quale si esprimerà con il parere del suo Executive Board, previsto per il 29 ottobre p.v., e la successiva ratifica del Congresso, programmato per il giorno successivo.

I World Skate Games sono il più grande evento internazionale per gli sport rotellistici, urban, giovani e sostenibili. È un’idea vincente quella di portarli nel cuore di alcune tra le più suggestive città d’arte ed aree di interesse d’Italia, grazie una manifestazione diffusa che, oltre a rappresentare una grandissima opportunità per l’immagine del nostro paese, avrà un significativo indotto economico. Qualora la manifestazione venisse ospitata dallo stivale, l’Abruzzo potrebbe recitare un ruolo da protagonista, grazie alla grande vocazione rotellistica. La nostra regione infatti è stata già sede di diversi importanti eventi internazionali legati al pattinaggio e alle rotelle, come i recenti Campionati Europei di Corsa, andati in scena lo scorso settembre a L’Aquila.

“Portare i World Skate Games in Italia subito dopo le olimpiadi di Parigi – dichiara Il Presidente FISR Sabatino Aracu – sarebbe fantastico per i nostri sport e per il paese. Nell’attesa che possa essere assegnato l’evento all’Italia, insieme a Sport e Salute stiamo già lavorando con tutti i soggetti sportivi del paese affinchè si faccia sistema, per inanellare un’altra preziosissima perla nel nutritissimo calendario di manifestazioni internazionali che l’Italia si appresta ad ospitare nei prossimi anni.”

Ieri intanto si sono giocate le fasi conclusive dei gironi di qualificazione del campionato mondiale di Hockey inline con ottimi risultati per i due team azzurri, che passano entrambi ai quarti di finale. Gli azzurrini battono l’ostica Colombia per 4-2 e si prenotano per il quarto con la Namibia, alla nostra portata. Il team femminile, guidato dal CT Luca Rigoni, vince dilagando con il Messico 7 -1 e nell’altro incontro di giornata perde di misura contro il forte team Usa (3- 4). Se la vedrà con la temibile Spagna.

Da oggi le prime medaglie dei World Skate Games saranno assegnate nel pattinaggio artistico, con gli Azzurri pronti a salire sul podio in più gare e a confermarsi leader mondiali.

