B&B di qualità, Sulmona si ispira al Trentino

SULMONA – Nella continuità del progetto di Gemellaggio nato nel Settembre 2021 a Sulmona, si è svolto martedì scorso, 11 ottobre, il convegno organizzato dall’Associazione B&B di Qualità del Trentino, rappresentata dalla presidente Stefania Angeli, dal titolo “B&B Modello di ospitalità, cultura e formazione per il territorio”.

Tra i protagonisti del convegno il Comune di Sulmona, rappresentato dall’assessore al Turismo, Rosanna Tuteri.

Il Comune di Sulmona come unica istituzione regionale presente al convegno ha rappresentato l’Abruzzo. E si spera che la delegazione sulmonese sia andata a spese proprio, visto il momento.

Nel suo intervento l’assessora ha presentato le peculiarità della regione, sottolineando come il sistema dei B&B sia connaturato alla cultura e alla fisionomia dei luoghi, in quanto a diretto contatto con il territorio e con i visitatori di cui costituiscono il primo contatto. Le immagini proiettate hanno dato conto di un Abruzzo come regno del silenzio e della solitudine (quella cercata), ma anche della natura incontaminata tra mare e montagna e degli eventi culturali diffusi in ogni stagione tra le città storiche e i paesi che riflettono la tradizione di generazioni e di paesaggi. La Tuteri ha poi sottolineato come, in una regione sospesa tra passato e futuro, il lavoro degli operatori turistici e dei proprietari dei B&B sia profuso nella coniugazione costante del futuro anteriore, come impegno odierno nel preparare concretamente le basi e le prospettive per una realtà turistica fondata sulla cultura e sull’accoglienza di qualità, come forma di rispetto e di trasmissione di valori umani anche in forme calorose come un abbraccio. Il titolo dato al gemellaggio è stato quanto mai rivelatore: “Il Trentino abbraccia l’Abruzzo” come l’anno scorso l’Abruzzo ha abbracciato il Trentino.

Ospite del Trentino e protagonista del confronto tra operatori, l’Associazione dei B&B di Qualità dell’Abruzzo, con la presidente Lucia Simioni e una delegazione di dieci operatori abruzzesi dei B&B in rappresentanza del mare, della montagna (parchi), delle colline e delle città d’arte, ha avuto occasione di illustrare gli aspetti salienti dei rapporti dell’Associazione con il territorio abruzzese e gli stakeholders coinvolti nella sua promozione turistica.

La Presidente Simioni ha sottolineato l’importanza fondamentale delle attività di formazione dei gestori dei bnb e ha anticipato le iniziative che in tal proposito verranno messe in atto nei mesi prossimi.

Per il Trentino sono intervenuti: l’Assessore Roberto Failoni, il presidente di Trentino Marketing Gianni Battaiola, Natale Rigotti presidente di Accademia d’Impresa.

Il convegno si è chiuso con la presentazione e sottoscrizione di un “Patto dell’ospitalità in famiglia: sostenibilità e responsabilità per i nostri territori”.

Una spinta dunque da condividere per:

– promuovere la conoscenza del territorio dando informazioni

sulle tradizioni, storia, enogastronomia, paesaggio, ambiente ed eventi

– fornendo indicazione agli ospiti sulle attività che offrono i prodotti tipici del luogo, dove viene venduto l’artigiano o le produzioni agroalimentari locali

– per le strutture e ̀ ubicate in un contesto paesaggistico particolare, borghi, centri storici, piazze, o vicino a beni ambientali e cult urali, spiegare agli ospiti la tipicità ̀ del luogo nel quale si trova, la storia e l’importanza che ha per gli abitanti.

Il documento continua con l’elenco delle Buone Pratiche da mettere in atto nella struttura e con gli ospiti

a) L’allestimento della strut tura

b) La colazione

c) L’efficientamento energetico

d) La gestione rifiuti

e) La mobilità sostenibile

f) L’educazione dell’ospite a una convivenza responsabile

Al termine dell’evento la Presidente dell’Associazione Abruzzo bnb e la delegazione abruzzese hanno ringraziato i colleghi della Associazione B&B di qualità in Trentino dell’ospitalità ricevuta con libri e opuscoli rappresentativi della città di Sulmona e delle sue tradizioni, i Confetti, i Torroni e la Presentosa.