Seconda Edizione Memorial “Luca Iannamorelli”

BAGNATURO – quasi due anni di distanza da quel terribile 20 Luglio 2020, i familiari, gli amici e i compagni di squadra di Luca Iannamorelli rendono nota la Seconda Edizione del Memorial a lui dedicato. Il prossimo 23 Luglio avrà luogo presso il campo sportivo di Bagnaturo un triangolare di calcio a 11 che vedrà protagoniste le squadre nelle quali Luca aveva militato: Polisportiva Morronese, GS Aurora Sulmona e ASD Bugnara Calcio.

L’Associazione “Luca Iannamorelli” e le suddette società di calcio si sono prese carico dell’organizzazione dell’evento e auspicano una forte partecipazione da parte di tutte le persone amiche e conoscenti di Luca, così come già si è verificato lo scorso anno. L’idea continua a vivere nel tempo con l’obbiettivo di sensibilizzare i giovani e i meno giovani alla conoscenza della leucemia (e di tutte le malattie gravi) e alla consapevolezza che con lo studio e la ricerca scientifica tante vite potranno essere salvate in futuro. Per questo motivo è opportuno rendere pubblica la volontà di erogare un contributo a favore dell’Associazione Franco e Piera Cutino, centro Palermitano di riferimento nazionale per la lotta alla Talassemia e ai tumori del sangue. Tale contributo sarà devoluto in nome di Luca, un ragazzo buono, leale e sincero la cui unica colpa è stata quella di incontrare un infausto destino.

I presidenti delle società di calcio Costantino Cianfaglione (Polisportiva Morronese), Fabrizio Scelli (Aurora Sulmona) e Panfilo Ventresca (Bugnara Calcio) esprimono soddisfazione per essere riusciti a dare continuità a una bella iniziativa: “Il ricordo di Luca e delle sue qualità umane resterà per sempre negli occhi e nel cuore di chi gli ha voluto bene. In virtù di questo sentimento è per noi un dovere e un piacere impegnarci affinchè continui ad essere viva la memoria”.

Nel primo pomeriggio di sabato 23 Luglio 2022, i familiari, gli amici e i compagni di squadra di Luca si uniranno al cimitero di Sulmona per una visita intima e privata al loro caro. L’evento pubblico avrà luogo dalle ore 17:00 presso il complesso sportivo di Bagnaturo alla presenza di figure rappresentative del mondo del calcio F.I.G.C – Lega Nazionale Dilettanti, Comitato Regionale Abruzzo – e delle istituzioni dei Comuni di Pratola Peligna e Sulmona. Al termine delle partite si procederà alla consegna di un riconoscimento alla famiglia Iannamorelli e alla premiazione dei calciatori e delle società. La serata si concluderà con un rinfresco che avrà luogo presso il chiosco adiacente il campo da calcio.

L’iniziativa sarà patrocinata congiuntamente dai comuni di Pratola Peligna (AQ) e Sulmona (AQ); Per questo motivo il gruppo organizzativo intende ringraziare pubblicamente i Sindaci Antonella Di Nino e Gianfranco Di Piero e le rispettive amministrazioni.

“Ciao Luca, non c’è un giorno in cui non vorremmo che fossi ancora con noi sul campo”.