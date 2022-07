“ItineDante” l’evento regionale del FAI torna a Sulmona con il Canto di Manfredi

SULMONA – Torna ItineDante, l’evento culturale delle Delegazioni FAI d’Abruzzo che fa rivivere i versi del sommo poeta tra le meraviglie della nostra regione. Dopo il successo dello scorso anno, dedicato alla Cantica dell’Inferno in occasione del settecentenario dantesco, quest’estate il viaggio poetico continua e ci porta nel Purgatorio e nel Paradiso.

ItineDante è’ un format innovativo che prende il via da un’idea di Pierluigi Di Clemente, docente di letteratura e attore teatrale per passione. Ogni appuntamento, in forza della mission del Fai, intende promuovere e valorizzare la storia e la cultura del territorio, presentando un diverso canto del poema in un’ambientazione sempre nuova e in qualche modo attinente al canto proposto.

Quest’anno il Gruppo FAI Sulmona–Tre Valli ambienterà a Sulmona il Canto III del Purgatorio che ha come protagonista principale Manfredi di Svevia, un personaggio storico importante per la nostra città che ci ha lasciato uno dei monumenti più maestosi, l’Acquedotto medievale.

Il Cortile del Palazzo dell’Annunziata sarà il luogo in cui Pierluigi Di Clemente e il suo gruppo di giovani artisti ci condurranno nel Purgatorio, all’interno del III Canto.

I versi di Dante saranno accompagnati dal soprano Desirée Giove, dal basso Davide De Cristofaro, dal pianoforte di Mimmo Speranza e dalle voci di Marina De Marco e Emanuela Dimaggio

Per l’occasione i Volontari del FAI Sulmona-Tre Valli hanno organizzato una visita accompagnata dell’Acquedotto Svevo e della Chiesa della SS. Annunziata aperta a tutti. Appuntamento alle ore 18:00 presso l’Acquedotto, con termine previsto alle 19:30 circa. Per la visita all’Acquedotto e alla Chiesa dell’Annunziata non è necessaria la prenotazione, i gruppi partiranno al raggiungimento del numero minimo di 10/15 visitatori.

La visita accompagnata prevede un contributo libero a partire da 3 euro, non necessario per chi ha prenotato lo spettacolo delle ore 21:00.

In caso di pioggia lo spettacolo si terrà presso l’Auditorium.

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00, è consigliata la prenotazione

Prenotazioni al link: https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/

Informazioni: FAI Sulmona-Tre Valli: 349 3579403 – sulmonatrevalli@gruppofai.fondoambiente.it

L’evento è organizzato dal Gruppo FAI Sulmona-Tre Valli e dal Club per l’Unesco di Chieti con il Patrocinio del Comune di Sulmona e del FAI-Fondoambiente Italiano Abruzzo e Molise