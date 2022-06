Provincia. Assemblea Sindaci: Caruso annuncia progetto rilancio ente 

L’AQUILA – Concluso oggi il complesso iter per l’approvazione del bilancio della Provincia dell’Aquila. Alle ore 10:00 si è tenuta l’Assemblea dei Sindaci, convocata per il parere di competenza, presso la Sede del Consiglio Regionale dell’Abruzzo nella “Sala Ipogea” del Palazzo dell’Emiciclo.

Davanti alla platea dei numerosissimi sindaci presenti, il Presidente Angelo Caruso ha annunciato il grande progetto di rilancio della Provincia, declinato sulle tematiche di modernizzazione, innovazione e connettività. L’obiettivo è quello di snellire e velocizzare le varie procedure amministrative tramite un grosso avanzamento tecnologico ed in particolare telematico dell’Ente. Gli obiettivi strategici illustrati mirano a: ridefinire una localizzazione degli Uffici Provinciali dell’Aquila nelle sedi di proprietà, incentivare il processo di digitalizzazione, attivare la stazione unica appaltante da offrire anche ai comuni. Altra importante innovazione è rappresentata dall’introduzione degli accordi quadro per accelerare l’attività di manutenzione del patrimonio stradale.

Altri punti focali dell’incontro sono stati la programmazione delle opere pubbliche, la programmazione del fabbisogno di personale, l’illustrazione del quadro finanziario riassuntivo e la definizione degli obiettivi strategici. Dall’analisi di questi punti si è evinto che la spesa prevista per l’anno corrente è di circa 39 milioni di euro. Sono previste assunzioni a tempo indeterminato per una spesa totale di oltre un milione di euro, inoltre sono programmate anche assunzioni a tempo determinato. Rispetto agli anni precedenti, una particolarità emersa dalle scritture contabili riguarda l’aumento delle spese relative alle forniture di energia elettrica e gas dovute ai consistenti aumenti che queste hanno subito nell’ultimo periodo. Quest’ultima problematica è stata già sollevata al tavolo UPI nazionale per stimolarne una pronta risoluzione.

Apprezzamento e grande entusiasmo sono stati espressi dai Sindaci presenti, i quali all’unanimità hanno espresso il voto favorevole alla nuova programmazione economica, finanziaria e strategica.

Più tardi, alle ore 15:30 presso l’ufficio del Presidente sito in via Monte Cagno n. 3, si è riunto il Consiglio Provinciale per deliberare all’unanimità l’approvazione definitiva del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022- 2024;

Il Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, ha tenuto a sottolineare il suo grande compiacimento per il programma illustrato, teso a “rendere l’Ente Provincia sempre più all’avanguardia, presente sul territorio e attenta ai bisogni della comunità”. Tutte caratteristiche racchiuse nello slogan che ha sintetizzato perfettamente la giornata e le intenzioni dell’Amministrazione “La Provincia nel territorio, presente e connessa”.