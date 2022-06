Al Giornalista Ennio Bellucci il prestigioso Premio Nazionale intitolato a “Maria Grazia Cutuli”

Il 18 settembre prossimo si svolgerà a San Severo ( Foggia) la XXI edizione del Premio Giornalistico Nazionale ” Maria Grazia Cutuli”. La manifestazione,organizzata dal Centro Culturale Interrnazionale “Luigi Einaudi” presieduto dalla Prof.ssa Rosa Nicoletta Tomasone

, è da annoverare tra le più importanti del nostro Paese e ha scelto,quest’anno,come suo tema centrale ” Educare e essere costruttori di Pace”.

La Giuria che,oltre alla Tomasone,vede la presenza del più volte candidato al Premio Nobel Hafez Haidar, di Domenico Vasciarelli, Francesco Totaro, Ottavia Iarocci, Vincenzo Fantetti e i Giornalisti gia’ premiati nelle precedenti edizioni, ha deciso,all’unanimità, di assegnare il prestigioso riconoscimento al noto Giornalista per tanti anni in RAI e ideatore del Premio Nazionale Pratola ENNIO BELLUCCI , per il Suo impegno ed il Suo alto profilo professionale,requisiti che sono le cifre del Premio.

L’evento si è avvalso dell’alto patronato della Presidenza della Repubblica, della Regione Puglia,della Provincia di Foggia,della citta’ di San Severo, dell’UNESCO, della Camera dei Deputati, della Regione Sicilia e di tutti i Comuni ospitanti la cerimonia di conferimento del Premio.

” Per non dimenticare e per costruire la Pace” ,ha come obiettivi la difesa dell’informazione quale condizione di libertà e di democrazia, la difesa dei diritti sociali e della dignità della persona, sapendo che ciò è possibile se c’è la conoscenza di quanto accade intorno a noi, e tanti sono i Giornalisti che perlustrano le strade del mondo e descrivono quanto accade anche a costo di privazioni e sofferenze,talvolta a costo della vita”.

Per i primi dieci anni il Premio,proprio per ricordare e onorare la memoria di M.G.Cutuli, Giornalista del Corriere della Sera, assassinata in Afghanistan è stato assegnato esclusivamente ” all’Inviato speciale” ,oggi riguarda i Giornalisti che hanno svolto e svolgono al meglio la loro professione,facendo conoscere la realta’ complessa in cui viviamo.

L’Albo d’oro del Premio annovera, tra i numerosi

Altri: Aldo Forbice,Lilli Gruber, Monica Maggioni, Michele Santoro, Giovanna Botteri, Franco Di Mare, Lucia Annunziata, Hafez Haidar, Goffredo Palmerini,Paolo Di Giannantonio, Aldo Cazzullo, Maria Cuffaro,Carmen La Sorella e Andrea Vianello.

Nel 2021,ventesimo anniversario dell’istituzione , il Premio è stato conferito a Sua Santità Papa Francesco. Per l’anno in corso il riconoscimento alla memoria andra’ allo scomparso Davide Sassoli,Giornalista Rai e Presidente del Parlamento Europeo.