LFOUNDRY, RINNOVO RSU, UIL CONFERMA LEADERSHIP. LOMBARDO: SUCCESSO NEL SETTORE INDUSTRIALE

AVEZZANO – Il risultato emerso dalle urne alla Lfoundry di Avezzano, dove ieri 31 maggio 2022 si è votato per il rinnovo delle Rsu, conferma il trend vittorioso iniziato con il risultato della Siapra. Su 1339 aventi diritto si sono recati alle urne 1190 dipendenti. La Uilm ha ottenuto il 45 per cento (541 voti) eleggendo 7 Rsu su 15, la Fiom Cgil il 30 per cento (357 voti) con 5 Rsu, la Fim-Cisl il 20 per cento (241 voti) e 3 Rsu, la Failms il 3 per cento (37 voti) e nessun Rsu. Gli eletti della Uilm sono Domenico Cesta, Andrea Campione, Luigi Abruzzo, Eugenio Franchi, Monica Di Cola, Gianfilippo De Blasis, Giorgio Rafaelli. Per quanto riguarda i rappresentanti per la sicurezza (Rls) su 6 seggi disponibili, la Uilm ne ha ottenuti 3.

“I dipendenti Lfoundry – commenta Michele Paliani, segretario Uilm L’Aquila Teramo -, democraticamente, hanno espresso con il proprio voto un risultato storico per la lista dei metalmeccanici della Uil confermando la linea di politica sindacale che nell’ultimo ventennio ha visto la nostra organizzazione in prima linea nella salvaguardia dell’occupazione e del tessuto industriale marsicano. La Uilm esprime gratitudine e ringrazia tutti i dipendenti che con il loro voto hanno consentito per la sesta volta questo successo. Un grazie va a tutti i candidati ai componenti del consiglio Territoriale, agli iscritti e simpatizzanti. Questo voto ci carica di una grande responsabilità nel continuare con serietà e lungimiranza a svolgere il nostro lavoro sindacale nella consapevolezza che l’impegno futuro sarà sempre per la tutela del lavoro e dell’industria abruzzese. Per questo, 541 grazie!”

Gli fa eco Michele Lombardo, segretario generale Uil Abruzzo: “Continua il successo della nostra organizzazione nel rinnovo delle Rsu anche nel settore industriale. La Uilm per la sesta volta consecutiva si conferma la prima in Lfoundry ad Avezzano. La Uil Abruzzo esprime un ringraziamento a tutti i lavoratori, ai candidati, al gruppo dirigente Uilm della LFoundry, agli iscritti e ai simpatizzanti, al segretario della Uilm L’Aquila Teramo Michele Paliani. Anche questo ulteriore risultato conferma l’ottimo lavoro che la nostra organizzazione svolge quotidianamente, dal suo segretario generale Pierpaolo Bombardieri sino a tutti i nostri attivisti in ogni luogo di lavoro pubblico e privato, a tutela dei lavoratori e del lavoro”.