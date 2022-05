Pratola esclusa dai finanziamenti sugli impianti sportivi, Fabrizi attacca

PRATOLA – Il Comune di Pratola non è stato ammesso al finanziamento regionale a beneficio degli impianti sportivi, relativo alla legge regionale n 2/2018, espletato a fine 2020 e relativo agli anni 2020, 2021, 2022. La denuncia arriva dal candidato sindaco Alfonso Fabrizi.

”Per la Provincia dell’Aquila sono stati finanziati oltre trenta Comuni, dei quali nove nel Centro Abruzzo – fa notare – Analizzando la graduatoria, Pratola si è posizionata al 189esimo posto su 201 domande pervenute. Di certo sappiamo che questa amministrazione sullo Sport non ne ha azzeccate molte se è vero come è vero che gli sport collettivi come il calcio e l’atletica oggi sono pressoché inesistenti. Anzi l’atletica non è mai stata nemmeno considerata da parte degli amministratori comunali uscenti. Mentre la gloriosa squadra di calcio dei Pratolani, che al momento dell’insediamento dell’attuale amministrazione era in serie D, addirittura adesso non esiste più. E i Nerostellati quando disputavano ancora il campionato di serie D erano costretti ad allenarsi e giocare nei campi dei comuni vicini. Ci ricordiamo bene le mirabolanti promesse della campagna elettorale di cinque anni fa. Noi lo sport cittadino, a cominciare dalle scuole, lo faremo rinascere”, conclude Fabrizi, candidato sindaco della Lista Pratola Città Futura.