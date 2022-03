8 Marzo. Diario di bordo intervista Maria Assunta Rossi presidente BCC Pratola [video]

SULMONA – “Presidente della BCC di Pratola Peligna da sette anni. Tempo di bilanci. Ma con Maria Assunta Rossi quest’oggi parleremo di tante altre cose, e non solo legate al suo ruolo di Presidente, prima donna a ricoprire tale incarico in Abruzzo. E quale migliore occasione della Giornata per i Diritti delle Donne per parlare di quanto ancora oggi sia difficile, complicato, talvolta impossibile, per le donne ambire a ruoli di vertice nel campo delle imprese, delle professioni, della politica, della finanza. In sette anni il mondo è cambiato, e continua a cambiare in fretta. Saranno le donne a salvarlo e a salvarci? Lo scopriamo questa sera sulla pagina social di Diario di bordo, dove Maria Assunta Rossi è stata intervistata veste di Presidente della BCC, ma anche di imprenditrice, moglie e mamma“.

