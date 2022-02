Tribunali minori, Marsilio: proroga è ultima occasione. Faccio appello ai parlamentari

L’AQUILA – Tra oggi e domani le Commissioni riunite della Camera voteranno gli emendamenti per salvare i quattro tribunali minori abruzzesi. E’ l’ultima occasione per ottenere una proroga che consenta al territorio di non perdere dei presidii fondamentali di legalità e di sicurezza e alle istituzioni di riflettere sulla riforma dell’organizzazione della giustizia. Faccio un appello a tutti i parlamentari, a cominciare dalla delegazione abruzzese, perché facciano squadra e portino a casa questo risultato”, lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. regflash