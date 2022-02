Forte vento in Centro Abruzzo, centinaia di interventi dei vigili del fuoco

SULMONA – Raffiche di vento fino a 100 chilometri orari hanno attraversato nel primo pomeriggio di oggi il Centro Abruzzo. Decine le chiamate ai vigili del fuoco di Sulmona, impegnati sulle varie arterie cittadine a tagliare i rami pericolanti spezzati dal vento.

Interventi sono stati necessari su via Papa Giovanni XXIII, viale della Repubblica è lungo la strada della stazione centrale. Piccoli oggetti e tavoli da esterno custoditi su balconi e terrazzi sono volati via in strada, per fortuna non provocando danni a passanti e automobili. Le transenne di via Turati, invece, sono cadute sulle auto in sosta, danneggiandone alcune. Un carrello di un barbecue, poi, è rimasto penzoloni all’ingresso della galleria commerciale del supermercato di via Sallustio. L’insegna di una fabbrica di confetti (che ospita anche una scuola) si è staccata dalla facciata.

Insegne e cartelloni pubblicitari sono caduti sotto la spinta del vento, che in alcuni momenti ha assunto il carattere di una sorta di tromba d’aria.