ABRUZZO – E’ stato pubblicato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il bando per la selezione dei volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio Civile Universale. L’avviso è rivolto agli Enti di Servizio Civile Universale che risultino iscritti all’Albo previsto dal Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40.

Gli Enti possono presentare al Dipartimento per le politiche giovanili programmi d’intervento secondo le modalità previste dalla Circolare del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale del 25 gennaio 2022 recante “Disposizioni per la redazione e la presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale – Criteri e modalità di valutazione”.