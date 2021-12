Covid, contagi di Natale a tre cifre in Centro Abruzzo

SULMONA – Tra Natale e Santo Stefano sono stati registrati ben 43 nuovi casi di Covid-19 sul territorio.

Continua a salire la curva del contagio. Basti pensare che lo scorso anno, il 25 dicembre vennero refertati 27 positivi contro i 30 di quest’anno.

Dal 20 al 26 dicembre sono stati ben 106 i contagi messi a referto nel Centro Abruzzo. Un dato importante che segna il ritorno ai casi settimanali a tre cifre. La settimana precedente erano finiti 71 contagi nei registri Asl.

Di questi, solo sei persone si trovano in ospedale, nessuno in terapia intensiva.

Nell’ultima settimana, nonostante il trend negativo, Sulmona migliora i contagi totali passando dai 136 ai 124 attuali. Non può dirsi lo stesso per Pratola che conta 29 attuali positivi rispetto ai 22 della settimana precedente. Maglia nera per Molina che passa da 2 a 9 per l’effetto del mega contagio in famiglia che risulta comunque sotto controllo. Situazione in evoluzione anche in Alto Sangro con il virus che è tornato a bussare alle porte di Roccaraso e Castel Di Sangro. Circolazione stabile del virus tra i minori. Sono 10 le classi sottoposte a tampone nell’ultima settimana.