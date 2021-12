Nuovo sportello Hera a Sulmona: supporto alla transizione green per famiglie e imprese

SULMONA – Nel nuovo sportello multifunzione di via Patini, una vasta gamma di soluzioni per la fornitura gas e luce e strumenti per accompagnare i cittadini nella transizione energetica. Sarà disponibile anche un vero e proprio ufficio postale integrato

Un punto vendita e assistenza multifunzione, completamente rinnovato, ma soprattutto un ufficio di riferimento per supportare famiglie e imprese nella transizione energetica. È questo il nuovo sportello clienti Hera di Sulmona, inaugurato questa mattina in via Teofilo Patini, 33. La nuova sede sostituirà il preesistente sportello di via Lamaccio e sarà aperta secondo i seguenti orari: dal lunedì al giovedì, 9 – 13 e 15 – 18; venerdì e sabato 9 – 13.

Un concept multifunzione con annesso servizio postale

Lo sportello nasce con un concept multifunzione. Sarà, infatti, dotato di un ufficio postale interno dove, fra le altre cose, si potranno saldare bollettini postali, F24, Pago PA, MAV-RAV, ecc., e, ovviamente, sarà possibile pagare gratuitamente le bollette gas e luce delle società del Gruppo Hera.

Il punto di riferimento per la transizione energetica

All’interno dello sportello i clienti potranno poi ricevere informazioni sulla vasta gamma di soluzioni di fornitura gas ed energia elettrica Hera e sottoscrivere le relative offerte. Ma il nuovo sportello non sarà un semplice canale di contatto con la clientela, bensì il luogo in cui le famiglie potranno trasformarsi da semplici consumatori di energia a parte attiva nella lotta globale ai mutamenti climatici. Le proposte Hera per gas ed energia elettrica, infatti, mettono nelle mani dei cittadini strumenti concreti per fornire il proprio contributo alla decarbonizzazione del pianeta, utilizzando in modo più pulito, intelligente e sostenibile l’energia.

Hera Fotovoltaico: protagonisti della transizione energetica

Ad esempio, con il pacchetto chiavi in mano Hera Fotovoltaico, che prevede una soluzione su misura per l’installazione dei pannelli fotovoltaici garantiti 25 anni, beneficiando dello sconto in fattura del 50%, grazie alla cessione del credito prevista dall’Ecobonus. Questa opzione non offre solo la garanzia di un’energia completamente pulita e rinnovabile, ma trasforma il consumatore in produttore, dunque parte attiva nel processo di transizione ecologica del Pianeta, oggi più che mai di straordinaria cogenza.

Hera Caldaia: drastico abbattimento delle emissioni

Sullo stesso filone si innesta l’offerta Hera Caldaia, che consente ai clienti di acquistare, sempre con soluzioni su misura, caldaie a condensazione ad altissima efficienza, in grado di abbattere drasticamente le emissioni in atmosfera. Anche in questo caso è possibile lo sconto immediato in fattura pari al 65% della spesa, grazie alla cessione del credito Ecobonus.

In esposizione le soluzioni sostenibili di Hera

Allo sportello i clienti avranno anche la possibilità di vedere dal vivo alcuni dei prodotti, esposti all’interno del negozio, della gamma “soluzioni sostenibili” che consentono di monitorare i consumi e risparmiare energia come Hera Led o Hera Thermo, e di ricevere informazioni sugli altri prodotti ad alta efficienza energetica per riscaldare/raffrescare la casa come Hera Clima o Hera Scaldacqua.

Tre settimane di promozione speciale per i nuovi clienti

Per le 3 settimane successive all’apertura, i cittadini di Sulmona che vorranno diventare clienti Hera, avranno poi un’opportunità speciale: gli sconti in bolletta, cumulabili fra loro, di 30 euro sulle nuove forniture di energia elettrica e gas. Tale possibilità sarà estesa anche a chi si rivolgerà allo sportello della vicina Popoli, rinnovato di recente.

Un vasto piano di rinnovo e rafforzamento della presenza territoriale

L’apertura del nuovo sportello di Sulmona si inserisce in un vasto piano di rinnovo e rafforzamento degli sportelli Hera sul territorio abruzzese. Lo scorso ottobre è stato rinnovato lo sportello di Pratola Peligna, nei giorni scorsi quello di Capistrello, e ieri è stata la volta del nuovo punto di Celano. Nei prossimi mesi sono, inoltre, previste ulteriori aperture, sempre con approccio multiservice.

Numerosi i canali di contatto a disposizione dei clienti

“Anche se offriamo una rete di assistenza e operatività remota basata su un call center gratuito e dedicato, una piattaforma web e l’app My Hera”, spiega Gilberto Tinti, Responsabile Hera Comm Marche e Abruzzo, “siamo fermamente convinti del valore della relazione umana e della consulenza personalizzata, soprattutto in un settore complesso come la vendita di energia. Per questo, ad oggi, possiamo contare su una rete di 25 sportelli in Abruzzo. A questa convinzione aggiungiamo l’idea di rendere i principali sportelli di Hera luoghi in cui svolgere anche altre attività, come pagare le bollette, gli F24 delle imposte, spedire pacchi, e chiedere consulenza impiantistica per la propria casa o attività, a tutto vantaggio della comodità e della relazione di fiducia con la clientela”.