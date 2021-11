Covid Centro Abruzzo: 25 nuovi positivi e due ricoveri

SULMONA – Sono 25 nuovi i positivi oggi in centro Abruzzo. Torna a salire la curva dei contagi, oltre a quella dei ricoveri, che ha fatto registrare due casi.

Si tratta di una donna anziana di Molina e di una 28enne di origini laziali, non vaccinata.

I nuovi positivi, che hanno dagli 8 ai 90 anni di età, sono così distribuiti: 20 Sulmona, 2 Pratola Peligna, 2 Scontrone e 1 Pettorano sul Gizio.

Il capoluogo peligno sale così a 208 positivi.

Nella casella dei nuovi casi sono finiti tre nuclei familiari composti rispettivamente da quattro, tre e due persone e altri 9 minori, tutti in età scolare, già isolati dalla Asl. Per cui non si è reso necessario nessun nuovo provvedimento per le scuole. Positivi anche un professionista e un parrucchiere che non risulta in servizio da circa due settimane. Nessun nesso epidemiologico con l’attività di riferimento. A Pratola il virus ha colpito un 39 enne e un 45 enne. Contagio inarrestabile per Scontrone che mette a referto altri due casi: un 67 enne e una 33 enne. A Pettorano sul Gizio si registra la positività di una bimba di 8 anni.

Tutti contagi più o meno attesi, in linea con il tracciamento degli ultimi giorni. Complessivamente sono 371 gli attuali positivi in Centro Abruzzo, a fronte di 19 guarigioni messe a referto nelle ultime 24 ore. Risale il numero dei sorvegliati Asl che passa dai 646 di ieri ai 650 di oggi. In lieve crescita anche il dato dei ricoveri poiché sono 13 gli attualmente degenti sul comprensorio: 11 nell’area peligna e 2 in quella sangrina.

Nel frattempo, oggi sono state inoculate 159 terze dosi, all’Incoronata, su un totale di 174 vaccini somministrati.