Covid Abruzzo: terapie intensive salgono al 5%, incidenza a 103

SULMONA – Alla luce dei dati odierni, in Abruzzo torna a salire il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva, che arriva al 5% (+1%), mentre quello relativo all’area non critica è fermo al 7%, a fronte di soglie di allarme rispettivamente del 10 e del 15%. L’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti, invece, è a 103 (soglia zona bianca 50). A livello territoriale, i numeri più alti continuano ad essere quelli del Teramano, dove l’incidenza è a 140, comunque in calo di 12 punti rispetto a ieri. Segue il Pescarese, che mostra una crescita rapidissima, con valori più che doppi rispetto a una settimana fa: l’incidenza dei contagi ora è a 111. Il dato è aumentato addirittura del +200 nel giro di quattordici giorni. Poi ci sono l’Aquilano, che mostra dati in linea di massima stabili (95) e il Chietino, che registra un lento e graduale peggioramento (incidenza a 72).