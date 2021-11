Infrastrutture, Imprudente: confronto governo 30 mln L’Aquila-Roma

ABRUZZO – “Di ritorno da Roma, dove negli ultimi due giorni abbiamo avuto un confronto serrato con i Ministri Patuanelli e Giovannini. Oltre al lavoro per investire 30 mln sul progetto di fattibilità del collegamento ferroviario L’Aquila-Roma, opera strategica per le aree interne, abbiamo analizzato le nuove regole sulla PAC, per il futuro dell’agricoltura abruzzese e lo sviluppo delle opere infrastrutturali della nostra Regione. Potenziamento e investimenti su strade, aeroporti, ferrovia e sistema idrico integrato”.

Emanuele Imprudente