Il Covid esplode in Centro Abruzzo: 30 nuovi positivi in un giorno

SULMONA – Il contagio da Coronavirus continua a correre in Centro Abruzzo, dove oggi si sono registrati ben nuovi 30 casi in 24 ore.

I nuovi positivi, tracciati dalla Asl, sono distribuiti: 18 a Sulmona, 4 Introdacqua, 3 Raiano, 3 Pratola Peligna, 1 Pacentro e 1 Pettorano sul Gizio. Hanno dai 79 ai 6 anni di età. Ben 7 di loro sono in età scolare. Per una di loro, una 79enne di Sulmona, si è reso necessario il ricovero per patologie pregresse e nonostante la doppia dose di vaccino.

Salgono così a 7 i posti letto occupati per i pazienti dell’area peligno-sangrina.

Gli attualmente positivi sul territorio salgono a 135 mentre i sorveglianti sono 300 (+28 rispetto ieri). Un dato che continua a crescere e che assomiglia nei numeri e nelle proporzioni ai contagi dello scorso marzo, con la campagna vaccinale che si stava concentrando sugli 80enni.