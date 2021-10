Camion contro tir, grave un 22enne

BUSSI SUL TIRINO – Un giovane di 22 anni di Moscufo è rimasto ferito in modo grave questa mattina a Bussi sul Tirino lungo la strada statale 153 “Della Valle del Tirino” dove, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate un camion e un’auto.

Il giovane, che viaggiava a bordo dell’autovettura, ha riportato un trauma toracico e sospette fratture agli arti inferiori.

Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in codice rosso in ambulanza all’ospedale di Pescara. A causa dell’incidente il tratto interessato dall’incidente è stato temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenuti i anche i vigili del fuoco, le squadre dell’Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile. Si sta ricostruendo l’accaduto