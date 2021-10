Covid Centro Abruzzo, 5 nuovi positivi e Polo Ovidio in dad per un giorno

SULMONA – Si registrano 5 nuovi casi di Covid-19 nella giornata di oggi 20 ottobre: 4 a Sulmona e 1 a Introdacqua. Solo uno dei nuovi contagiati non è collegato con i fronti esistenti. Si tratta di un 22 enne residente a Sulmona, i cui contatti stretti sono ancora da ricostruire.

Le altre positività si riferiscono a soggetti già inseriti nella rete della sorveglianza attiva della Asl, tutte in qualche modo legate al nuovo focolaio che coinvolge un’intera famiglia di Pettorano sul Gizio e altri nuclei familiari domiciliati a Sulmona.

Nella casella dei positivi sono finiti nella giornata odierna un 58 enne di Introdacqua, una 56 enne residente a Sulmona, collaboratrice domestica della famiglia di Pettorano rientrata recentemente dall’estero e una coppia di 53 e 56 anni, anch’essa domiciliata in città. La 53 enne è dipendente del Comune di Pratola Peligna dove sono scattate le misure di contenimento del contagio con la sanificazione degli spazi frequentati dalla positiva. Si attende l’esito del tampone per una sua collega.

Questa mattina intanto sono stati svolti circa 200 tamponi nel drive in del Palasport, per gli studenti del Polo Ovidio, in dad per la giornata di oggi in via precauzionale, dopo la positività della docente di 56 anni di Pettorano sul Gizio. Tra venerdì e lunedì si svolgeranno i tamponi per la classe prima del Vico, dove un 14 enne è risultato positivo nella giornata di ieri. Inoltre altre segnalazioni di sospette positività sono arrivate dal Liceo Artistico e sarebbero riconducibili ad una festa celebrata nell’ultimo periodo.