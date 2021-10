Studenti e lavoro, il Polo Ovidio torna ad inaugurare gli eventi in presenza

SULMONA – Si torna con gli incontri in presenza degli studenti.

Ieri al Cinema Pacifico, gli studenti del Polo Liceale OVIDIO hanno incontrato Mauro Cianti, imprenditore sulmonese nel campo dell’abbigliamento, per parlare di occupazione e di lavoro.

In particolare, l’attenzione si è concentrata sul PNRR, Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che si inserisce all’interno del programma Next Generation EU (NGEU), e alle soft skills, le competenze utili ad un inserimento positivo in un mondo del lavoro in continua evoluzione.

”Uscire dalla COMFORT ZONE, attraversare la paura, assumere delle RESPONSABILITÀ: è la via della CRESCITA”, ha detto agli studenti la preside Caterina Fantauzzi, ringraziando gli studenti per essere tornati “in presenza”.

L’iniziativa è stata patrocinata dal Comune di Sulmona (che ha partecipato col sindaco Annamaria Casini) e rientra nei progetti PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e orientamento).