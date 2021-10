Bilancio positivo per “Cultural-mente Pratola: libri, tradizioni e territorio” la tre giorni dedicata ad arte e cultura con la Rassegna letteraria “Leggo per legittima difesa”. E per Salustri e Di Lanzo arriva il Premio De Nino

RATOLA PELIGNA – Otto libri, 7 scrittori provenienti da tutta Italia, nuove collaborazioni tra autori ed editori e visitatori arrivati a Pratola Peligna per partecipare alla visite guidate dedicate alla valorizzazione della cultura locale organizzate da NaTourArte, l’associazione delle guide turistiche d’Abruzzo.

Si chiude con un bilancio tutto positivo la prima edizione di “Cultural-mente Pratola: libri, tradizioni e territorio” la “tre giorni” che si è svolta dall’8 al 10 ottobre con la rassegna letteraria “Leggo per legittima difesa” che si è svolta a Palazzo Colella, ideata e diretta dalla giornalista professionista Chiara Buccini in collaborazione, in questa edizione, con i colleghi Antonio Ranalli e Pasquale Lancia.

“Una tre giorni che ha confermato il fermento culturale di Pratola Peligna” afferma Chiara Buccini “molto interesse è stato suscitato dalla rassegna letteraria da cui sono scaturite, oltre alla presentazione delle novità editoriali, nuove idee e progetti. Partecipazione anche per le visite guidate a tema. Ringraziamo il sindaco Antonella Di Nino e tutta l’amministrazione comunale per l’entusiasmo e coinvolgimento con l’auspicio di poter continuare questa collaborazione. Un ringraziamento anche alla Pro Loco per la disponibilità dimostrata”.

Inoltre, sarà consegnato a Gianluca Salustri, fondatore della casa editrice Radici, e a Michela Di Lanzo, illustratrice, il premio “Antonio De Nino” da parte del Centro Nazionale Studi e Ricerche Antonio De Nino. Ad annunciarlo la presidente vicaria Enrichetta Santilli in occasione della presentazione, domenica mattina 10 ottobre, del libro “La Martavella, antiche fiabe di Antonio De Nino” con le illustrazioni della Di Lanzo ed edito dalla Radici Edizioni.

In tre giorni sono stati presentati i seguenti libri:

-“La storia della disco music” di Angeli Bufalini Andrea e Giovanni Savastano, (Hoepli Editore)

-“The man Who fell in love” di Yunus Sola, con lo pseudonimo di John Persico (Printfields London)

-“Come la pioggia” di Eleonora Benedetti (Aracne Editrice)

-“Dialoghi Imperfetti” di Pietro Vigorelli (Franco Angeli Editore)

-“La Martavella” antiche fiabe abruzzesi di Antonio De Nino illustrate da Michela Di Lanzo (Radici Edizioni).

-“San Giovanni in Laterano, tutta un’altra storia” di Mario Cipollone (Mmc edizioni)

-“Un uomo fatto in casa” di Franco Avallone (MAC edizioni)

Ad ogni presentazione gli attori professionisti Pietro Becattini e Francesca Galasso hanno interpretato alcuni brani tratti dalle opere in Rassegna.

“Cultural-mente Pratola: libri, tradizioni e territorio” ha ottenuto il patrocinio del Comune di Pratola Peligna ed il sostegno di Banca Generali e Santacroce Hotels, in collaborazione con la Mondadori Store di Sulmona.