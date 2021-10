Covid Centro Abruzzo, due giorni consecutivi di tregua

SULMONA – Sono 2 giorni che non si registrano nuovi contagi da Covid in Centro Abruzzo.

In compenso è da registrare nelle ultime 24 ore un nuovo ricovero in Valle Peligna. Si tratta di una 61 enne domiciliata a Prezza, la cui positività era stata accertata la scorsa settimana, trasferita nella serata di ieri nel reparto malattie infettive dell’ospedale di Avezzano. La donna, non vaccinata e legata ad un’attività commerciale, si era recata in ospedale nei giorni scorsi per la diagnosi ed era stata dimessa presso il proprio domicilio. La persistenza della tipica sintomatologia dovuta all’infezione ha spinto i sanitari a disporre il ricovero per la somministrazione della terapia specifica. Salgono così a 4 i posti letto occupati per i pazienti dell’area peligno-sangrina.

Sono 37 le persone attualmente positive e 65 quelle in quarantena (3 in meno rispetto a ieri).