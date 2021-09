Amministrative e turismo, Gerosolimo e Mastrogiuseppe sul patrimonio di Celestino V

SULMONA – Domani, mercoledì 29 settembre alle ore 18,45 presso la Grancia dei Celestini a Porta Napoli, il candidato consigliere Giulio Mastrogiuseppe per la formazione civica Sulmona protagonista con candidato sindaco Andrea Gerosolimo, incontrerà i cittadini e gli operatori del settore turistico e dei servizi correlati per illustrare il pluriennale impegno nella valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale legato a Celestino V – Pietro da Morrone e le proposte tese a potenziare l’offerta turistica locale attraverso la messa “a reddito” di questo patrimonio unico in Italia.

“La candidatura in questa tornata elettorale è finalizzata a tutelare gli sforzi e l’impegno di quanti nel corso degli anni si sono adoperati in questa direzione e per contribuire, se eletto all’interno dell’assise cittadina, a portare a conclusione il progetto di valorizzazione dell’area Celestiniana – spiega Mastrogiuseppe – Infatti Sulmona si trova ormai ad un passo dal realizzare una idea nata circa dodici anni fa e che, nonostante vicissitudini e ritardi, ha proseguito il suo percorso proprio per la bontà e la forza di una intuizione.

Ora è necessario accelerare perché gli effetti sull’economia cittadina legata al turismo possano dispiegare il grande potenziale, paragonabile in meglio allo stimolo che questo comparto ha avuto dal fenomeno della “Transiberiana d’Abruzzo”.

Garantire una nuova e dinamica gestione dell’area, assicurare collegamenti idonei con centro cittadino e stazione, ripristinare una fruizione razionale e proficua dell’Abbazia di Santo Spirito, programmare idonei interventi di promozione del sito e coinvolgere gli operatori cittadini nel suo sviluppo sono le priorità.

Di questo si tratterà nell’incontro, nel corso del quale interverrà il candidato sindaco Andrea Gerosolimo della coalizione civica “Sulmona Protagonista”.