INNOVATION DAYS – LA FABBRICA DEL FUTURO

ABRUZZO – Digitalizzazione, sostenibilità, tecnologie 4.0, settore dell’acciaio, del fashion, dell’arredamento sono alcuni degli ambiti su cui si concentrerà il nuovo appuntamento di Innovation Days , in programma domani 28 settembre e dedicato alle imprese di Marche e Abruzzo.

Il roadshow del Sole 24 Ore e Confindustria, organizzato con il contributo di Sistemi Formativi Confindustria, dei Digital Innovation Hub di Confindustria e il supporto di 4.Manager, si terrà in diretta streaming e sarà trasmesso dagli stabilimenti della Kromoss, azienda specializzata nei trattamenti superficiali di profili in alluminio per architettura e nella produzione di laminati pre-verniciati in alluminio con sede ad Aielli (L’Aquila): attraverso le storie di imprenditori che hanno saputo affrontare un contesto economico difficile come quello attuale, verranno approfonditi i modelli di business innovativi e le nuove professionalità messi in campo dalle aziende del territorio per cogliere opportunità di sviluppo e di innovazione, contribuendo così alla ripresa economica. Nel corso della mattinata i lavori si concentreranno sul ruolo del digitale in fabbrica, la spinta della sostenibilità, sulle ripartenze dai territori e, infine, sulla tecnologia e l’innovazione digitale nelle PMI con case history imprenditoriali ed esempi delle migliori esperienze di innovazione nei diversi settori dell’economia.

I lavori si apriranno con i saluti del Direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini e gli interventi del Presidente di Confindustria Abruzzo, Marco Fracassi, del Presidente Confindustria Marche, Claudio Schiavoni, e dell’Amministratore Delegato di Kromoss, Federico Piccone.

All’introduzione seguirà una tavola rotonda centrata sulle modalità con cui il digitale cambia la fabbrica: a discuterne saranno Carlo Aquilano, Commercial Director F.lli De Cecco di Filippo, Marcello Azzoni, Fondatore e Responsabile Sviluppo Prodotto Spacewear, e Antonio Morabito, Responsabile Marketing Enterprise Market TIM. Innovation Days proseguirà con un dibattito sul ruolo giocato dalla sostenibilità e sulla spinta che può offrire allo sviluppo industriale: interverranno su questo tema Pietro Mario Landini, Head of Pricing, Supply and National Accounts Enel Energia-Market Italy, Abramo Levato, General Manager HP Composites, Erika Rastelli, Corporate Manager Aran World e Giuseppe Andrea Tateo, CEO Commerfin.

Il focus successivo sarà centrato sulla ripartenza dai territori per riscrivere il futuro: su questo tema discuteranno, in una serie di interviste one-to-one, Francesco Acquaroli, Presidente Regione Marche, Daniele D’Amario, Assessore alle Attività produttive Regione Abruzzo, e Gianguido D’Alberto, Presidente ANCI Abruzzo.

I lavori della mattinata si concluderanno con un dibattito sulla tecnologia e l’innovazione digitale nelle PMI: dopo la presentazione della ricerca “L’innovazione digitale nelle PMI italiane: lo stato dell’arte e le prossime sfide”, a cura di Antonello D’Elia, Consulting Manager GroupM Research & Insight, ne discuteranno Francesca Capodagli, Responsabile Pianificazione Strategica Valmex, Cinzia Di Zio, Fondatrice e titolare Blueitaly e Fabio Merlin, CEO AQuest.

Nel pomeriggio, dedicato all’Innovazione Sostenibile 4.0, sono previsti una serie di webinar. Il primo sui settori dell’acciaio, fashion e arredamento alla sfida della digitalizzazione e della sostenibilità con l’analisi del caso Kromoss. Ne discuterà l’Amministratore Delegato del Gruppo, Federico Piccone. Seguirà quello sulla Digital Innovation Hub e Competence Center a supporto dell’innovazione aziendale con Bruno Guardiani, Coordinatore DIH Match 4.0 Abruzzo e Carlo Clementi, DIH Marche. Successivamente si terrà un webinar dedicato al Caso Fiam Italia con l’Amministratore Delegato, Daniele Livi. Seguiranno le relazioni sulle agevolazioni fiscali e finanziarie per l’innovazione 4.0 e green; sul caso AST Terni; sulle tecnologie 4.0 per l’economia circolare; sul caso Space 2000; sulle competenze e la formazione 4.0.

Per seguire i lavori di Innovation Days – La fabbrica del futuro è necessario registrarsi su https://eventi.ilsole24ore.com/id2021/marche-abruzzo/ A questo indirizzo è possibile anche consultare il programma di dettaglio dell’incontro. Partner dell’intero roadshow sono Banca Ifis, Enel, TIM e WPP Italia; Event Partner della tappa dedicata alle Marche e all’Abruzzo sono Audi e Commerfin. Location partner è Kromoss.