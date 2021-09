SULMONA – Domani, martedì 28 settembre, alle 19 nei locali di Spazio Pingue, in via Lamaccio, si terrà un incontro tra i quattro candidati sindaci al Comune di Sulmona e gli organi della DMC Terre d’Amore in Abruzzo per affrontare le tematiche legate al settore del turismo. Saranno presenti i vari operatori del mondo agroalimentare, turistico, culturale e sportivo della comunità peligna, che porranno domande e proporranno progetti ai candidati sindaci.