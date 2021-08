Covid Centro Abruzzo, positivi triplicati in un mese

SULMONA – Quasi triplicato il numero dei positivi nell’ultimo mese. Il totale dei malati Covid, infatti, sfiora le 200 persone, 193 per la precisione (a luglio erano 72).

Un incremento vertiginoso dovuto soprattutto alle ferie estive e ai viaggi connessi in Italia e all’estero. Il picco sulla curva epidemiologica si è toccato nel periodo post ferragosto: dal 15 al 31 agosto sono stati 123 i casi rilevati con il tampone naso faringeo. Tra i focolai monitorati che più hanno preoccupato spiccano il campeggio di San Lorenzo con decine di positività riscontrare tra campeggiatori e familiari e l’ultimo fronte che si è innescato in un albergo di Opi dove 20 dipendenti si trovano in quarantena, 11 dei quali positivi. Di questi solo uno ha completato il ciclo vaccinale e un altro ha ricevuto una sola inoculazione.