“Leggo per legittima difesa”, al via la rassegna letteraria ideata da Chiara Buccini

SULMONA – Sei appuntamenti per presentare sei libri e affrontare tematiche importanti: dalla realizzazione del monumento dedicato ad Ovidio a Sulmona alla Resistenza nella Seconda Guerra Mondiale, dalla cultura abruzzese alla vita dei minori, tolti alle famiglie di origine, in comunità. Prende il via il 19 giugno e si dipanerà fino al 6 agosto, “Leggo per legittima difesa” la rassegna letteraria ideata e diretta dalla giornalista Chiara Buccini, con il patrocinio del Comune di Sulmona e il contributo di Banca Generali Private e Santacroce Hotel. Si comincia, il 19 giugno alle 18 alla Rotonda di San Francesco, con la presentazione del libro, in anteprima nazionale, “Un sogno secolare: la statua di Ettore Ferrari a Sulmona” di Federica Senigagliesi (Affinità Elettive Editore, Ancona) in collaborazione con l’Universita’ degli studi di Macerata, lavoro editoriale che ha già ottenuto il patrocinio di Comune di Sulmona, Provincia dell’Aquila e Archivio di Stato dell’Aquila, sezione di Sulmona, parteciperanno, oltre all’autrice, il sindaco di Sulmona Annamaria Casini, l’assessore alla Cultura del Comune di Sulmona Manuela Cozzi, il presidente della provincia dell’Aquila Angelo Caruso, Alessandro Di Tunno district manager di Banca Generali e il professor Giuseppe Capriotti dell’Università degli studi di Macerata. La lettura e l’interpretazione dei brani sarà a cura degli attori Francesca Galasso e Pietro Becattini. “Per noi” afferma Di Tunno “è importante sostenere la cultura attraverso iniziative di promozione valide in grado di offrire una proposta di spessore e non soltanto di intrattenimento”.

“E’ una rassegna letteraria molto interessante che affronta tematiche tese anche alla promozione della città e del territorio. Ed è con grande piacere che abbiamo accolto questa proposta che offrirà momenti dedicati alla cultura di qualità”. Afferma il sindaco Annamaria Casini. Dichiarazione assessore Manuela Cozzi : “Ritengo che già la scelta del titolo parli da solo in un momento, come quello che stiamo attraversando, in cui davvero leggere diventa una difesa ed apre a una serie di riflessioni. E’ importante concedere spazio alla lettura, unico elemento culturale che non può subire restrizioni pertanto plaudo questa iniziativa inserita negli eventi del cartellone estivo che quest’anno sarà articolato mese per mese, a differenza del passato, per poter garantire una verifica costante e continuativa agli immancabili aggiornamenti delle misure anti-covid”.