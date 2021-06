Il vino torna protagonista con AbWine

SULMONA – Il 17 e il 18 Giugno 2021 prossimi la Rotonda di Palazzo San Francesco, in corso Ovidio a Sulmona, ospiterà la III edizione di AbWine, a partire dalle ore 17:00.

L’associazione culturale Terradriatica in collaborazione con la delegazione AIS sulmonese coordinata dal Sommelier professionista Elisa Colella e con il patrocinio e contributo del Comune di Sulmona e della Fondazione Carispaq, presentano la terza edizione di Abwine “Abruzzo Wine and Culture”, l’evento enogastronomico, nato in occasione delle celebrazioni per il 50° anno della DOC Montepulciano d’Abruzzo, durante il quale è stato possibile degustare parte dei migliori vini regionali, accompagnati da prodotti tipici della tradizione abruzzese, oltre che ad un’ampia offerta in termini di formazione e di eventi culturali gratuiti.

L’edizione 2021, nel rispetto delle misure restrittive imposte per il contenimento della diffusione del covid-19, sarà contenuta, nella forma ma non nella sostanza e sarà un integrazione fra contenuti digitali (AbwineTalk) ed in presenza.

“È necessario ora più che mai sostenere una pronta ripartenza per un settore, quello enogastronomico, che ha subito un colpo durissimo e che ha bisogno di segnali chiari e azioni concrete per poter ripartire” dichiara Elisa Colella, organizzatrice dell’evento che aggiunge “Siamo emozionati nel tornare ad accogliervi, ci siete mancati!”

La manifestazione, nata nel 2018 con l’obiettivo di far conoscere la produzione vitivinicola abruzzese e legarla ad arte e cultura, anche quest’anno ospiterà due importanti appuntamenti letterari, la cerimonia di premiazione del “Premio letterario Meatamorfsi” a cura di Lupi Editore e la presentazione del volume “Viaggi nella pensabilità” edito da bookroad, seguita da workshop condotti da enologi, produttori ed esperti del mondo del vino e da eventi Experience, che si sono rivelati uno degli appuntamenti più attesi e apprezzati con le aziende Ciavolich e Diubaldo. La manifestazione ospiterà, inoltre, una mostra d’arte a cura dell’artista Stefania Fantone