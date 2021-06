ELEZIONI, M5S: O SI VA COL SIMBOLO DI PARTITO O NIENTE COALIZIONE

SULMONA -II Movimento 5 Stelle di Sulmona esprime il proprio punto di vista su quella che è la situazione che sta vivendo la città e le prospettive che sembrano prendere forma.

Oggi facciamo un appello a tutti i cittadini e alle forze politiche che vogliono un reale cambiamento della città in cui viviamo, una città che ha un enorme potenziale, sottovalutato da molti e non sfruttato da questa amministrazione uscente. Uno dei pochi dati certi in nostro possesso è quello di un’altissima percentuale persone, soprattutto giovani, che si trasferiscono altrove

Che questo sia dovuto a una cattiva amministrazione della città è un fatto, ma di certo non ci si può accontentare e nascondere dietro il semplice paragone con altre città. Il compito dei cittadini che fanno politica è quello di avere una visone chiara, fattibile e lungimirante della propria città.

La visone della nostra Sulmona non è neanche lontanamente basata sulle facili promesse occupazionali ma al contrario e basata nel valorizzare la sua bellezza naturale, potenziando l’indotto turistico e culturale. Sulmona potrebbe tranquillamente essere considerata la base di partenza di un ventaglio di offerte turistiche. E’ un dato di fatto la bellezza architettonica del centro storico come lo sono la vocazione naturalistica e culturale del proprio comprensorio.

Grazie alla sua posizione strategica posta al centro dell’immenso patrimonio storico, naturalistico e culturale che l’Abruzzo offre, immaginiamo il nostro centro storico vivo. Un centro storico dove i servizi al cittadino e i servizi al turista vadano a braccetto, non come fatto in questi ultimi anni nei quali il centro storico è stato utilizzato per inconcludenti sperimentazioni fine a se stesse e dure contrapposizioni tra commercianti e amministrazione comunale. Un centro storico che troverebbe linfa vitale con il ritorno dei servizi per il cittadino, un piano mobilità sostenibile e al passo con i tempi e tante idee che abbiamo già nel nostro programma elettorale, nulla di visionario o straordinario, ma solo esempi presi in città dove quello che proponiamo funziona molto bene

Una città, che valorizza il proprio patrimonio immobiliare, coglie i contributi che arrivano dallo stato, d’esempio per quanto riguarda la transizione ecologica, che esalta la indubbia vocazione culturale sulmonese, tornando a offrire opportunità di aggregazione tra i propri concittadini con un occhio di riguardo ai ragazzi e agli anziani. In poche parole una città che esce dall’immobilismo e dal clientelismo, iniziando da un lato a ricoprire il ruolo che merita di una delle città piu belle d’Italia, e dall’altro offrendo dignitose prospettive occupazionali ai propri giovani senza che quest’ultimi abbandonino la propria terra o elemosinino un posto di lavoro al potente di turno

Ringraziamo il contributo che ci stanno offrendo i concittadini nelle modalità che abbiamo indicato fino ad oggi, ci riferiamo al form, on line e ai banchetti informativi. Questi sono stati e saranno per noi uno strumento fondante della nostra attività politica. Sono momenti che ci permettono scambi di opinioni per una crescita comune, solo il dialogo e il confronto fanno crescere una comunità. La visone di una nuova Sulmona è patrimonio di tutti, ecco perché abbiamo dato e continueremo a dare a tutti la possibilità di partecipare.

Il prossimo ottobre a Sulmona ci saranno le elezioni amministrative e siamo estremamente convinti che quando si chiede consenso ai propri concittadini attraverso un voto la trasparenza sia al primo posto della richiesta di consenso.

Dare loro la possibilità di identificare il nome del candidato sotto il partito politico che lo rappresenta, significa per noi rispettare i nostri concittadini.

Non crediamo al finto civismo, ovvero rappresentanti politici o iscritti ai partiti che per le elezioni scelgono di portare avanti liste civiche.

Chi come noi sceglie di essere parte attiva di un partito politico deve condividerne le linee principali e le idee fondanti che poi, come è giusto e naturale che sia, verranno applicate in ambito comunale qualora i cittadini attraverso il voto gli diano la possibilità di governare.

Noi Crediamo ad esempio all’importanza del Reddito di Cittadinanza non per l’aiuto a chi era più in difficolta, ma anche per l’iniezione di liquidita nel territorio per l’obbligo di spesa mensile. Crediamo nello strumento del Reddito di Cittadinanza soprattutto per i Puc (progetti utili alla collettività), progetti che Amministrazioni lungimiranti hanno subito utilizzato per ovviare a tanti problemi di carenza di personale e servizi.

Smentendo le parole e le tesi mai pronunciate ma strumentalmente attribuiteci confermiamo per l’ennesima volta, per il bene della nostra comunità cittadina, la nostra disponibilità a collaborare con tutte le forze politiche e i cittadini che voglio condividere un progetto lungimirante per la nostra città. Sia assolutamente chiaro che il Movimento 5 Stelle non avrà nessuna interlocuzione politica con chi antepone gli interessi personali a quelli dei cittadini e con chi non sia in netta discordanza da questa amministrazione uscente e da una logica elettorale basata su facili e vecchie promesse in stile anni 80.

Riteniamo che fare squadra, se si condividono questi principi è importante per il principio dell’unione fa la forza. Crediamo che l’unione faccia la forza e non che la forza faccia l’unione come qualcuno vuole far credere.

Anche se riteniamo queste cose poco entusiasmanti per una città alle prese con problemi più gravi, in questo momento siamo in una fase interlocutoria con le forze politiche di centro sinistra della città e con cittadini che condividono la nostra visione della politica. Siamo convinti che ai nostri concittadini non interessi il conticino del numero dei votanti, pronostici ed eventuali ballottaggi, ma vogliono conoscere il nome del candidato sindaco e quali sono i suoi programmi.

Il Movimento 5 Stelle a Sulmona c’è, ha una lista ed un programma elettorale sul quale sta e continuerà a lavorare, pronto a raccogliere contributi su cui discutere, per ampliare e magari migliorare .

Siamo convinti che Sulmona meriti di più, non merita un appello alla rivoluzione sui social da chi ha amministrato fino ad oggi e non merita neanche una facile promessa di lavoro. I sulmonesi meritano una città ben amministrata, al passo con i tempi, che crede nei settori economici che hanno maggior margine di crescita, che offre quindi posti di lavoro nuovi a chi ha competenze nel merito offrendo un servizio eccellente ai propri cittadini e a chi la sceglie per passare le proprie vacanze.

Il Movimento 5 stelle è pronto !