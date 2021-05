Tribunali minori. Morrone (Lega): presidi indispensabili rappresentano servizio ai cittadini e vanno difesi

ROMA – “Mi batto da tempo contro la soppressione e l’accorpamento dei presidi della giustizia, presidi che non sono meno importanti di quelli sanitari e della sicurezza. Questi presidi rappresentano un servizio ai cittadini e vanno quindi tutelati e difesi. E’ indispensabile rivisitare la geografia giudiziaria e rivedere la riforma voluta dal Pd, incentrata su dannose soppressioni di tribunali. In questo senso l’Abruzzo deve essere una regione pilota. Oggi, insieme al collega deputato Luigi D’Eramo e al consigliere comunale di Avezzano, Tiziano Genovesi ho incontrato sindaci, presidenti di provincia e degli Ordini forensi abruzzesi per sostenere la loro battaglia contro il taglio di quattro tribunali, oltre ad Avezzano e Sulmona, in provincia dell’Aquila, anche a Lanciano e Vasto, in provincia di Chieti”.

Così in un post Facebook il deputato della Lega, Jacopo Morrone