Partite Iva, Zennaro (Lega): Anno bianco fiscale, boccata d’ossigeno per autonomi

ABRUZZO – “L’anno bianco fiscale per tutte le partite Iva colpite dalla crisi è realtà. Una proposta della Lega portata avanti con sollecitazioni al governo e forte impegno a tutti i livelli. Un risultato importante per decine di migliaia di professionisti e lavoratori autonomi con nuove risorse destinate al fondo a copertura dell’intervento. Un provvedimento fondamentale per dare una boccata d’ossigeno alle partite Iva. Un segnale concreto di inversione di rotta con la Lega al governo”. Lo dice in una nota il deputato della Lega Antonio Zennaro, componente della Commissione Finanze.