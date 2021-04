Serafini, via ai lavori

SULMONA – Partiranno lunedì prossimo i lavori di miglioramento sismico della scuola media Panfilo Serafini, affidati alla ditta Salvatore e Di Meo.

“Esprimo grande soddisfazione per questo altro obiettivo centrato. Fin dal primo momento del mio insediamento, ho lavorato con determinazione per risolvere il problema dell’edilizia scolastica, avendo come pungolo anche il consigliere Bruno Di Masci, ex dirigente scolastico”.È quanto afferma l’assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Zavarella, che oggi, insieme al consigliere Di Masci e alla dirigente Domenica Pagano ha annunciato l’apertura dei cantieri, alla presenza dei tecnici e della ditta. “A settembre prossimo, finalmente” aggiunge Zavarella “gli studenti e docenti potranno tornare nella loro sede di via Volta”.

Il progetto risale al 2015. Dopo la sentenza del Tar Abruzzo, che ha bocciato il ricorso dell’impresa arrivata seconda, la trafila è ripartita il 25 ottobre 2018. L’opera è finanziata con fondi del commissario delegato per la ricostruzione della Regione Abruzzo, per 1 milione e 800mila euro.