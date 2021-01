Amministrative, Sgarbi lancia la candidatura di Giordano Bruno Guerri

SULMONA – Non era stata una semplice boutade, ma dopo aver di fatto aperto una campagna elettorale rimasta sotto le ceneri, Vittorio Sgarbi lancia la candidatura a sindaco di Giordano Bruno Guerri con la lista Rinnovamento che sarà candidata in giro per l’Italia. L’investitura dell’intellettuale e del presidente del Vittoriale degli italiani arriva dopo aver prima lanciato la candidatura della sulmonese Roberta Salvati.

“Ho chiesto a Giordano Bruno Guerri di valutare una sua candidatura a sindaco di Sulmona”, scrive il critico d’arte su Facebook.

Guerri ha vinto il Premio Ovidio Giovani ideato dal Polo Umanistico “Ovidio”, guidato dalla dirigente Caterina Fantauzzi, e anche il Premio Nazionale Cultura del Premio Sulmoma, nella 44esima edizione nel 2017.