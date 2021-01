Nella seduta dell’Assemblea del “Sestiere di Porta Filiamabili”, tenutasi in remoto il 29 c.m., i Soci intervenuti, oltre ad approvare il rendiconto economico-finanziario dell’esercizio sociale 2019-20 e il preventivo di quello prossimo, hanno anche deciso all’unanimità di prorogare per un anno il mandato del Piccolo Consiglio del Sestiere composto da: Alessandro Giampietro (Capitano), Antonella Fanelli e Salvatore La Civita (i Vice-Capitano), Anna Mastrangioli (Tesoriere), Claudia Tirone (Segretario), Gianluca Dante, Nadila Di Felice, Fabrizia Di Salle e Raimondo Omogrosso (Consiglieri).

Tale decisione è stata determinata da una parte dalla constatazione che in questa fase di emergenza i processi associativi e organizzativi sono stati, e vi è il rischio che lo siano anche nel prossimo futuro, fortemente limitati con la conseguenza che gli obiettivi programmati sono stati, e forse lo saranno, solo in piccola parte raggiunti; dall’altra di consentire al Piccolo Consiglio in carica di portare a termine il percorso avviato da mesi per adeguare lo Statuto ai dettami del Codice del Terzo Settore con i conseguenti adempimenti per l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Questa comporterà una nuova organizzazione della nostra Associazione di Promozione Sociale e suo funzionamento (che ha bisogno di un certo tempo di metabolizzazione da parte dei Soci) di cui tener conto anche nel prossimo rinnovo delle cariche sociali. (slc)

