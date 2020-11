SULMONA – E’ attivo il servizio gratuito di supporto psicologico, istituito dal Comune di Sulmona, insieme ai 16 Comuni dell’ Ambito Sociale Distrettuale n. 4 Peligno, in sinergia con l’Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo. “Dall’inizio della pandemia, dopo solo poche settimane, questo servizio di assistenza alla popolazione è stato utile e apprezzato da molti cittadini. E’ un’iniziativa che insieme ai sindaci dei Comuni d’Ambito abbiamo ritenuto opportuno riattivare anche in questa seconda ondata che si sta rivelando come un momento ancora più difficile di grave emergenza sanitaria, in cui diventaessenziale rafforzare ogni azione di protezione civile nelle nostre comunità. Il servizio, che abbiamo voluto denominare #nonsietesoli, consente l’ascolto gratuito a distanza con professionisti del territorio, in collaborazione con l’Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo, che ringrazio sentitamente, coordinati dalla dottoressa Alessandra Cottone, delegata dal Presidente dell’Ordine degli Psicologi d’Abruzzo sul territorio, alla quale va il mio grazie. L’aiuto di esperti può alleviare il disagio delle persone di fronte a questa pandemia, che provoca incertezze, che costringe a restare in casa, a fare i conti con la malattia, con un virus terribile che si porta via vite umane”. Afferma il sindaco Annamaria Casini. “Si ravvisa, n questo particolare momento, la necessità di continuare a supportare psicologicamente le persone nel fronteggiare l’attuale situazione di disagio conseguente ai nuovi comportamenti “innaturali” di distanziamento sociale, alla crisi economica conseguente, all’incertezza sul futuro. Abituarci all’idea che la cosiddetta “Fase 2” si protrarrà a lungo nel tempo può indurre in alcune persone sensazioni di smarrimento, ansia, depressione, come già dimostrato da alcuni studi longitudinali di respiro internazionale. Noi psicologi, come sempre nelle situazioni di emergenza, mettiamo a disposizione il nostro sapere per il bene collettivo” Dichiara la dottoressa Alessandra Cottone.Nell’ambito delle funzioni di supporto alla popolazione, inoltre, è attivo presso il Centro Operativo Comunale il servizio di consegna a domicilio di generi alimentari, farmaci e beni di prima necessità, a cura del gruppo comunale di Protezione Civile di Sulmona, dei volontari di Croce Rossa, Cisom e ANA Sulmona. Il servizio è rivolto prevalentemente a coloro che sono risultati positivi al Covid e si trovano in sorveglianza attiva e a coloro che sono in quarantena. E’ possibile contattare il numero 3351239074dal lunedi al venerdi dalle 15.30 alle 18.30.

