Covid Centro Abruzzo, 20 posti letto in ospedale e 40 in clinica: i numeri di Marsilio [video]

SULMONA – Rianimazione libera a breve, 20 posti letto Covid all’ospedale e 40 alla clinica San Raffaele, che sarà dotata anche di un laboratorio per l’analisi dei tamponi. Questa la decisione della Regione per la sanità del Centro Abruzzo, comunicata dal governatore Marco Marsilio, in visita nelle due strutture con l’assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì. Ora sarà da capire come e quando il tutto sarà realizzato, visto che anche il nuovo assetto del pretriage annunciato da tempo tarda ad arrivare.

Poi spazio ai sindaci per formalizzare le proposte già inviate alla Regione e ribadite in un incontro a palazzo San Francesco.

