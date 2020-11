Covid Abruzzo, + 59 in un giorno

SULMONA – Il Centro Abruzzo segue il trend regionale e raggiunge la quota record di 59 nuovi casi di Coronavirus nella giornata di oggi.

Il dato più alto finora, ha superato anche i numeri di domenica con 45 nuovi positivi.

I nuovi positivi sono domiciliati 23 a Sulmona, 6 Pratola Peligna, 5 Introdacqua, 4 Pettorano sul Gizio, 3 Raiano, 3 Pacentro, 3 Goriano Sicoli, 2 Barrea, 2 Corfinio, 2 Castel Di Sangro, 1 Alfedena, 1 Secinaro, 1 Scanno, 1 Pescocostanzo, 1 Scontrone più un caso che fa riferimento alla clinica San Raffaele. Un contagio si riferisce all’ufficio igiene e prevenzione Asl di via Gorizia mentre altri tre casi fanno riferimento al fronte ospedaliero, ovvero i due pazienti di cardiologia dell’ospedale di Sulmona trasferiti nell’area grigia e il paziente che si trova nell’ospedale di Castel Di Sangro in attesa di ricovero. Tra i nuovi contagiati figurano anche due giovanissimi studenti. Per cui, per una classe della scuola media Ovidio, si passa dall’isolamento fiduciario alla sorveglianza attiva.

Domani intanto in località Incoronata entrerà in funzione il drive-in dei Carabinieri in grado di processare circa cento tamponi al giorno. Un intervento di rilievo che potrebbe dare una boccata d’ossigeno sul fronte dello svolgimento dei test per dare manforte all’ufficio di prevenzione dove, nel frattempo, sono arrivati quattro amministrativi più un medico atteso per le prossime ore.