Il Covid chiude di nuovo l’Apc

SULMONA – In ottemperanza al DPCM del 03/11/2020 da oggi la biblioteca regionale “G. Capograssi” e l’Agenzia per la Promozione Culturale resteranno chiuse al pubblico sino a nuove disposizioni.

Sono pertanto sospesi i servizi di prestito, riconsegna e consultazioni in sede



Tuttavia l’Apc garantirà a tutti i suoi utenti i seguenti servizi:

1. Prestito di e-book iscrivendosi alla Biblioteca digitale on line MLOL-Media Library On Line

2. Assistenza per consigli bibliografici, per lo studio e le ricerche, per le tesi di laurea;

3. Scansioni digitali di testi per lo studio disponibili in sede ( max 10 pagine a volume) e invio per mail.



I suddetti servizi, come sempre gratuiti, potranno essere richiesti telefonando ai numeri 0864-700989-982-985-986.

Resta attiva la pagina Facebook dell’Agenzia https://www.facebook.com/regione.abruzzo.it/ dove gli utenti potranno trovare tutte le informazioni e gli aggiornamenti utili.

