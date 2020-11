Mancano vaccini e tamponi, in tilt il sistema dei tracciamenti: la denuncia della Scoccia

SULMONA – “Le campagne autocelebrative della Veri e del Manager Testa sono all’ordine del giorno: “la situazione è sotto controllo”, questo il loro mantra”. Così il consigliere regionale Marianna Scoccia si esprime sulla situazione sanitaria in Valle Peligna.

“Peccato che manchino le dosi necessarie di vaccino e che nel Presidio Ospedaliero “Ss.Annunziata” di Sulmona non ci siano neanche le bacchette dei tamponi – spiega Scoccia – stessa situazione presso il Dipartimento di Igiene e Prevenzione. I vaccini sono essenziali per garantire agli anziani, a coloro che hanno patologie particolari ed alle categorie fragili una copertura immunitaria: neanche i medici di base, al di là delle belle intenzioni e delle tante parole spese, vengono riforniti. È inutile sottolineare il ruolo cardine delle campagne di controllo del contagio, il dato di fatto è uno: NON CI SONO MATERIALMENTE I TAMPONI”

Lo conferma il Consigliere Regionale Marianna Scoccia, che oggi si è recata dinanzi al Dipartimento di Igiene e Prevenzione di Sulmona.

“È intollerabile inoltre che in Consiglio Regionale si continui a procrastinare la convocazione della Commissione Sanità con le argomentazioni sottoposte dal mio gruppo politico: situazione sanitaria in Valle Peligna e le molteplici criticità correlate”, continua la Scoccia.

“Il ruolo Istituzionale che rivesto mi impone di sottoporre al Governo Regionale le problematiche che il Territorio che rappresento è ingiustamente costretto ad affrontare: è dovere della Maggioranza pervenire alla soluzione di tali criticità”,sottolinea la Scoccia

“Non mi fermerò qui e non tollerero’ oltre le dichiarazioni assolutamente non veritiere dell’Assesore Veri’ e del Manager Testa in merito alla situazione Sanitaria in Valle Peligna”, conclude il Consigliere Regionale Scoccia.