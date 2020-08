Covid-19, altri 10 positivi in centro Abruzzo

SULMONA – Altri 10 positivi in Centro Abruzzo. Sono arrivati in tarda serata gli esiti degli altri tamponi svolti sui familiari della parrucchiera risultata positiva al virus, ricoverata all’ospedale San Salvatore dell’Aquila. Otto persone sono risultate positive, tutte riconducibili alla sfera familiare della 59 enne. Sei sono residenti sul territorio comunale di Sulmona e due in quello di Introdacqua dove il contagio si riferisce all’altro figlio e alla sua compagna. Si è registrato anche un tampone dubbio svolto su un bambino residente a Introdacqua. Da quanto si è appreso è risultata positiva al virus anche una giovane di Sulmona rientrata in città da una zona rossa, non collegata ai focolai esistenti. Sono quindi nove i nuovi contagi peligni ai quali va aggiunta la positività che si è riscontrata su una turista che soggiorna in in un residence di Pescasseroli. Nel giro di poche ore si contano quindi dieci nuovi casi tra Valle Peligna e Alto Sangro. Sul territorio il conto sale a 37 positivi anche se per le prossime ore sono attesi nuovi esiti. Dalla Asl fanno sapere che i nuovi positivi sono sottoposti da giorni alla sorveglianza attiva.

