Premio Nazionale Pratola X Edizione: l’evento segno di ripartenza per il territorio peligno. Tra i premiati Letta, Merlino, De Angelis, Palmerini

SULMONA – Un segno di ripartenza in questo difficile momento, contraddistinto dal virus Covid-19, arriva anche da una delle manifestazioni più seguite nel territorio peligno e nella regione Abruzzo.

Il Premio Nazionale Pratola giunge alla sua X edizione. Questanno levento si svolgerà con una formula diversa e posti per gli spettatori limitati e assegnati, per garantire necessariamente le vigenti norme anti Covid-19. A ospitare la manifestazione sarà lo spazio a bordo piscina dell’Hotel Santacroce Meeting di Sulmona, sabato 27 giugno a partire dalle ore 17.00. Il parterre degli ospiti che animerà levento conferma la qualità e importanza del premio, organizzato da Ennio e Pierpaolo Bellucci e dall’Associazione Futile Utile. L’intento è quello di portare all’attenzione generale l’impegno e la competenza di significative personalità del mondo dell’arte, del giornalismo, dell’economia, della musica, dello spettacolo, dello sport, della letteratura e della cultura.

La manifestazione è articolata in diverse sezioni. Da un lato si intende premiare le eccellenze locali, del territorio abruzzese e peligno, dall’altro, con la Sezione Premi Speciali, viene attribuito un riconoscimento a personaggi che nel panorama nazionale si sono distinti nella loro carriera e rappresentano un punto di riferimento nel proprio ambito lavorativo.

A Maria Teresa Letta, vicepresidente nazionale della Croce Rossa Italiana, andrà il riconoscimento per la sezione pace e solidarietà. Agli aquilani Alessandro De Angelis, vicedirettore di HuffPost e autore Tv e Lina Palmerini, giornalista parlamentare e quirinalista del Sole 24 Ore, verrà attribuito il premio per la sezione giornalismo. Myrta Merlino, giornalista televisiva e volto de La7, riceverà il riconoscimento per la sezione giornalismo televisivo.

De Angelis, Merlino, Palmerini visti dal vignettista Franco Pasqualone

Il sovrintendente sanitario nazionale INAIL , Patrizio Rossi, verrà premiato per la sezione lavoro. Al pratolano Andrea Sedici, tra più originali stilisti emergenti italiani, andrà il riconoscimento per la sezione moda e lavoro. Lucilla e Mario Pelino dell’azienda Pelino, famosa in tutto il mondo per la produzione di confetti, riceveranno il premio per la sezione lavoro. A Nunzio Di Placido, affermato artista sulmonese, verrà assegnato il riconoscimento per la sezione arte. A Nino Paolilli andrà il premio per la sezione lavoro e rapporti istituzionali. A Goffredo Palmerini, per la sua attività di scrittore e studioso di emigrazione, verrà conferito il riconoscimento per la sezione letteratura.

L’Associazione Futile Utile organizzatrice dellevento, guidata da Ennio e Pierpaolo Bellucci, come ogni anno, continua nel lavoro di valorizzazione delle eccellenze, con lobiettivo di travalicare i confini territoriali e portare lAbruzzo, attraverso il giovane ma già prestigioso Premio Nazionale Pratola, al centro dellattenzione dei media in termini positivi e propositivi.

Share and Enjoy !