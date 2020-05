Test positivo al Covid prima di un intervento, sulmonese in isolamento

SULMONA – Doveva sottoporsi ad un intervento programmato, ma il tampone anti Covid-19 ha dato esito positivo. È così stato messo in isolamento da ieri, assieme alla moglie, un uomo che risiede a Sulmona, con un quadro clinico piuttosto complesso. Proprio per le sue condizioni e per il fatto di essere asintomatico, il caso non è stato considerato nel rapporto dei nuovi contagi della Asl (che ieri era a quota zero in Abruzzo) e viene ritenuto dubbio, tanto che il test sarà ripetuto a breve.

Al momento non c’è alcun rischio di un nuovo focolaio, dopo i 63 casi positivi registrati in città, 50 dei quali già guariti.

Share and Enjoy !