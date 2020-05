Albergatori e ristoratori sulmonesi pronti alla ripartenza

SULMONA – Sono pronti a ripartire Albergatori e ristoratori sulmonesi e lo fanno con un annuncio da facebook.

“In questi giorni siamo alle prese con tutti quei piccoli lavori – scrivono sui social – che dopo una chiusura forzata si devono mettere in pratica per la riapertura prossima dei nostri locali pulizie, sanificazione, controlli vari e predisporre nuovi accessori per garantire ancora di più ai nostri clienti più attenzioni.



Con tanti colleghi ci stiamo confrontando come affrontare questo ritorno ai nostri lavori, condividiamo le stesse preoccupazioni e timori, abbiamo condiviso questo sentimento comune con le Amministrazioni del territorio che siamo sicuri ci supporteranno, abbiamo tutti voglia di tornare ad ospitare e preparare colazioni, aperitivi, pranzi, servire cena e assaporare buoni gelati con lo stile Italiano che ormai è famoso nel mondo.

Noi ci siamo e saremo felici di accogliervi con un “Buongiorno e bentornati”.

Concludono così nel miglior augurio per la città, per il turismo, l’economia collettiva ed il ritorno alla normalità.

