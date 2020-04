Prende il Coronavirus al San Raffaele, muore 91enne

SULMONA – Purtroppo c’è anche un 91enne sulmonese nell’elenco degli otto decessi comunicati oggi nel bollettino della Regione Abruzzo sull’emergenza Coronavirus. Si tratta di Claudio Di Buccio, anziano residente in città, che è morto ieri in tarda serata all’ospedale San Salvatore dell’Aquila. L’uomo era stato colpito da ictus lo scorso 25 febbraio fino a quando, avendo bisogno di riabilitazione, dopo il ricovero presso l’ospedale di Avezzano, è stato preso in carico nella clinica San Raffaele di Sulmona, proprio in coincidenza dell’ondata dei contagi e del focolaio. L’anziano, che inizialmente si era ripreso, è risultato quindi positivo al virus ed è stato trasferito al nosocomio aquilano dove ieri è deceduto.

