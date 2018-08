Il Premio Ovidio 2018 anche al compositore D’Artista

SULMONA – Lo spettacolo “Ovidio Metamorfosi, il Viaggio”, realizzato in occasione del Bimillenario Ovidiano, a distanza di cinque mesi dalla prima sul palco del Teatro Maria Caniglia, continua a raccogliere successi. Ieri sera, infatti, Patrizio Maria D’Artista ha ricevuto a Sulmona il premio “D’Amorosi Sensi Ovidio” per la colonna sonora della rappresentazione teatrale dedicata al sommo poeta, andata in scena con successo anche a Roma e Mantova.

Il riconoscimento è stato consegnato nell’ambito dello stesso spettacolo ideato e diretto da Gabriele Cirilli che, insieme a Lorena Bianchetti e Flavio Insinna, ha presentato la serata in una piazza Garibaldi gremita e impreziosita dalla presenza di illustri professionisti del mondo dello spettacolo. Il premio “D’Amorosi Sensi Ovidio”, fortemente voluto dallo stesso Cirilli e giunto alla sua seconda edizione, è dedicato ai giovani talenti che meglio hanno saputo rappresentare, attraverso l’arte, il sentimento dell’amore.

Sono state riservate, inoltre, menzioni speciali fuori concorso ad artisti abruzzesi che si sono distinti per un atto d’amore verso il proprio territorio. Ed è in questo ambito che a Patrizio Maria D’Artista è stato reso un riconoscimento speciale per la sua arte, a servizio della memoria e delle celebrazioni in onore di Ovidio, per la colonna sonora dello spettacolo “Ovidio Metamorfosi, il Viaggio” del quale lo stesso D’Artista è stato anche ideatore e produttore al fianco del regista Raffaele Latagliata. La premiazione è stata introdotta da un monologo, interpretato dal protagonista della piece Adriano Evangelisti (nel ruolo di Ovidio) tratto da una delle scene più rappresentative dello spettacolo.

“Lo spettacolo “Ovidio Metamorfosi, il Viaggio” è un progetto nel quale abbiamo fortemente creduto fin dall’inizio, perseguendo con volontà l’intento di portare a Sulmona, ed oltre i suoi confini, un’ immagine di Ovidio moderna e contemporanea affinché il nostro Poeta potesse essere riscoperto con una luce nuova” afferma D’Artista che aggiunge “Ricevere questo riconoscimento, dopo quello del pubblico e della critica, è per me motivo di grande orgoglio, un atto d’amore per la mia città” e conclude “Ringrazio di cuore, a nome di tutta la compagnia, Gabriele Cirilli per questo importante riconoscimento, il Sindaco della Città di Sulmona Dott.ssa Annamaria Casini, il Presidente dell’Associazione Metamorphosis Avv. Luisa Taglieri, la Fondazione CARISPAQ, il Produttore Pietro Mezzasoma, gli attori e tutto lo staff per aver sostenuto con forza ed entusiasmo questo progetto”.

Lo spettacolo “Ovidio Metamorfosi, il viaggio” tornerà, a grande richiesta, in scena in autunno a Sulmona, presso il Teatro Maria Caniglia, e con altre repliche in Abruzzo durante le nuove stagioni teatrali.

Prosegue quindi con successo il percorso professionale di Patrizio Maria D’Artista che continua ad essere impegnato come compositore e produttore in progetti teatrali, cinematografici, televisivi, come la nuova collaborazione iniziata con la rete televisiva Mediaset, e nell’ambito della musica pop.