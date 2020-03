Coronavirus, salgono a 29 i contagiati in Abruzzo

PESCARA – Salgono a 29 i casi di Coronavirus in Abruzzo. Si registra un’impennata nelle ultime ore, con dodici nuovi pazienti. Dalle analisi eseguite nel laboratorio della Asl di Pescara, centro di riferimento regionale per l’emergenza, sono emersi altri cinque nuovi casi positivi al Covid 19, che si aggiungono ai sette già comunicati questa mattina. Si tratta – fa sapere il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione – di due uomini di Ortona (Chieti), entrati in contatto con l’uomo deceduto la scorsa settimana: uno si trova in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte della Asl, l’altro è ricoverato nel reparto di Malattie infettive del policlinico di Chieti. Altri tre casi riguardano altrettante donne entrate in contatto con l’uomo di Città Sant’Angelo (Pescara) ricoverato all’ospedale di Penne (Pescara) e risultato positivo. Due sono ricoverate, mentre una è in isolamento domiciliare. E’ risultato invece negativo il tampone eseguito sull’uomo deceduto sabato pomeriggio all’ospedale di Penne.